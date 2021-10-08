Более 240 жителей Карелии получили повышенные больничные по уходу за ребенком

Всего с начала года выплаты по больничным в Карелии составили более 139 миллионов рублей, сообщили в правительстве Карелии.

По новым правилам больничные по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет оплачиваются в размере 100% среднего заработка родителя, ухаживающего за ребенком. Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. За это время повышенные выплаты больничных получили 240 тысяч жителей Карелии.

Родителям детей 8 лет и старше больничный по уходу за ребенком оплачивается по прежней схеме. За первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа лица, осуществлявшего уход (это может быть 100%, 80 или 60%), за последующие дни (с 11-го дня) в размере 50% его среднего заработка.

Оплата больничного производится Фондом социального страхования начиная с 1-го дня освобождения от работы. Контролировать выплату пособий, назначаемых ФСС РФ, жители Карелии могут самостоятельно через личный кабинет получателя услуг на сайте lk.fss.ru или мобильное приложение «Социальный навигатор».

Всего с начала года жителям республики было оплачено более 18 тысяч больничных по уходу за ребенком, из них 15 тысяч — по уходу за детьми до 8 лет. Расходы отделения Фонда социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили более 139 млн рублей.