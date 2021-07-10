Более 25 тысяч человек заразились, около 750 умерли – опубликована тревожная статистика по коронавирусу в России

За последние сутки в России выявлено 25 033 случая COVID-19 в 85 регионах, от коронавируса умерло 749 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 25 033 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 781 (11,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 783 333 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 200 219. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 382 человека.

За последние сутки подтверждено 749 летальных исходов с коронавирусом. В Москве за сутки умерло 110 человек, в Санкт-Петербурге – 103.

Летальных случаев за все время: 143 002.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 155,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 594 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.07.2021 остаются 1 118 118 человек.

Напомним, что днем ранее в России от коронавируса скончались 752 человека, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.