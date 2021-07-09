Новый печальный рекорд по смертям от коронавируса зафиксирован в России

За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 752 человека, это максимальное число умерших с начала пандемии, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 124 (12,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 182 837.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 17 750 человек.

Летальных случаев за все время: 142 253, за прошедшие сутки скончались 752 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 154,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 730 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10.07.2021 остаются 1 083 270 человек.