Более 250 га леса горит в Карелии

Площадь лесных пожаров в республике составляет более 250 га.

По данным МЧС Карелии, на утро 31 августа в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров в шести районах республики. Общая площадь пройденного огнем леса составила 251,12 га.

Самые большие по площади пожары зарегистрировано в Лоухском районе около деревень Зашеек и Коккосалма площадями в 100 и 110 га.