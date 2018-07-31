Более 250 га леса горит в Карелии

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Площадь лесных пожаров в республике составляет более 250 га.
По данным МЧС Карелии, на утро 31 августа в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров в шести районах республики. Общая площадь пройденного огнем леса составила 251,12 га.
Самые большие по площади пожары зарегистрировано в Лоухском районе около деревень Зашеек и Коккосалма площадями в 100 и 110 га.
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