Более 250 пациентов с коронавирусом находятся в стационарах Карелии

За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 56 жителей республики.

На 13 мая в Карелии зарегистрирован 134731 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17694 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 56 инфицированных (11 – дети), из них непривитых – 42 (75%). Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 254 пациента, в состоянии средней тяжести – 220 человек, в тяжёлом – 33 (из них непривитых - 33).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132224 человека, за последние сутки – 27.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1503 человек.