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Более 2500 водителей в Карелии рискнули своей и чужой жизнью, выехав на «встречку»

Новости. Общество
17:40, 14 Сентября 2021
фото: © redomm.ru

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Выезд на полосу встречного движения в нарушение правил остается одним из самых «популярных» нарушений в Карелии, информирует Госавтоинспекция республики.

С начала года свыше двух с половиной тысяч водителей в Карелии были привлечены к административной за выезд в нарушение правил на полосу встречного движения.

В республике больше всего таких нарушений было зафиксировано на трассах Кондопожского, Беломорского, Питкярантского и Прионежского районов. Чаще всего нарушают водители — мужчины в возрасте 30-45 лет.

Нарушители должны быть готовы заплатить штраф либо лишиться прав на строк от 4 до 6 месяцев.

Статистика аварийности на федеральных дорогах неутешительна: с начала 2021 года в России в 137 таких авариях погибли 40 человек, 198 человек травмированы.

Напомним, 5 лет лишения свободы грозит водителю, устроившему смертельное ДТП с выездом на «встречку» в Сегежском районе.

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