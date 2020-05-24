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Более 260 человек в Карелии осудили за грубые нарушения режима самоизоляции

Новости. Общество
10:52, 25 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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С апреля в суды Карелии поступило более 520 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия" на 24 мая в районных и городских судах республики зарегистрировано 525 административных материалов по статье за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Уже рассмотрено 267 дел. По 240 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются в во всех судах республики, кроме Муезерского районного суда.

Гражданам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 12:35:00
Так самоизоляция пока вне закона, как могут за её нарушение осудить? Умные "осуждённые" оспорят этот штраф в два счёта!
Патриот
2020-05-25 12:15:30
Никак не пойму, кого штрафуют то? Вечером народ гуляет в парке, который ближе к набережной, без масок 95 процентов, у театра школяры катаются на велосипедах и на досках,
в магазинах вроде в масках все, если только неадекватные какие-нибудь заскочут из близлежащих, те могут и без масок....
А так, в основном всё зависит от количества приезжих и мигрантов, местные карантин соблюдают....
новый
2020-05-25 11:22:14
Заноза соблюдает. Сейчас из магазина придет и всё нам доходчиво разъяснит по всем пунктам.
Гость
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