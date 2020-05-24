Более 260 человек в Карелии осудили за грубые нарушения режима самоизоляции

С апреля в суды Карелии поступило более 520 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия" на 24 мая в районных и городских судах республики зарегистрировано 525 административных материалов по статье за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Уже рассмотрено 267 дел. По 240 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются в во всех судах республики, кроме Муезерского районного суда.

Гражданам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф до 30 тысяч рублей.