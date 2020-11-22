Более 30 банков рискуют закрыться в течение года

В ближайшие 12 месяцев до 35 российских банков могут лишиться лицензии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

О причинах кризиса в банковском секторе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".