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Более 30 банков рискуют закрыться в течение года

Новости. Экономика
16:30, 23 Ноября 2020
фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В ближайшие 12 месяцев до 35 российских банков могут лишиться лицензии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

О причинах кризиса в банковском секторе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ткачев
2020-11-23 16:51:50
И это правильно. В идеале должно остаться 4 банка: Стройбанк, Сельхозбанк, Сбербанк и Центробанк.
zanoza
2020-11-23 16:39:00
Вот я и говорю, что самый надёжный банк-это трёхлитровый банк.
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