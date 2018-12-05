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Новости. Культура
17:20, 05 Декабря 2018
фото: vk.com/mrteatr

Более 30 представлений даст Музыкальный театр Карелии в новогодние праздники

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Театр, как всегда, начинает готовиться к праздникам заранее и стремится предъявить публике новинки.

Как рассказали в министерстве культуры Карелии, уже идут показы самого "зимнего" балета, без которого не обходится ни одно Рождество в мире: в декабре и январе – девять представлений традиционного "Щелкунчика".

В этот раз главный музыкальный подарок, над которым уже работают оперная и балетная труппы, – знаменитые "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь". Эти изумительные по красоте, красочные сцены в сопровождении хора, солистов и симфонического оркестра – признанный шедевр жанра. На сцене Музыкального театра Карелии "Половецкие пляски" будут исполнены впервые. Постановку готовит Кирилл Симонов. Дирижер – Михаил Синькевич. Представление ждет публику 16 и 18 декабря на рождественских гала-концертах.

Так, 24 декабря Музыкальный театр Карелии по традиции приглашает встретить Рождество вместе с Европой – вечером в Зеркальном фойе перед спектаклем "Щелкунчик" – специальная программа с Санта Клаусом, глинтвейном и рождественскими гимнами. Кстати, этот волшебный балет о возможности чуда, о победе добра над злом примет гостей и в самые последние дни уходящего года, а 31 декабря начнется в 12 часов.

Для любителей оперетты – 28 декабря новогодний бал и "Летучая мышь" И. Штрауса, в новогодние каникулы театр приглашает меломанов на вечерние январские концерты ведущих солистов, а 13 января – на традиционный ночной спектакль.

Для юных театралов в этом году в афише музыкальные сказки "Хрустальная туфелька" и "По-щучьему велению", опера-мюзикл "Черная курица" и добрая зимняя история о Морозко. Всего во время новогодних праздников театр даст более тридцати представлений.

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