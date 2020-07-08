Более 30 случаев ковида выявили в Карелии за минувшие сутки

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 9 июля составило 1656, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В республике подтверждено 33 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 2, в Олонце – 1, в поселке Муезерский – 1, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 1, в Беломорске – 1, в Питкярантском районе – 2 (деревня Раймяля и поселок Импилахти ), в Кондопожском районе – 3 (Кондопога – 2, Нигозеро – 1), в Сортавальском районе (поселок Кааламо) – 1, в Лахденпохье – 1.



Выздоровели еще 39 человек: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 2, в Сортавальском районе – 6, в Питкярантском районе – 1, в Лоухском районе – 1.



Также выписаны еще три строителя Белопорожской ГЭС.



Всего выздоровели – 872.



Проведено 87859 исследований (+1187 за сутки).



На самокарантине находятся 957 человек (-3 за сутки).



В местах обсервации пребывает 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 269,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 477,6 случая, по Северо–Западу – 442,6.

Напомним, вчера стало известно о девятом летальном случае пациента с COVID-19 – умерла 68–летняя петрозаводчанка, имевшая хронические заболевания.