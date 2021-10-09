Более 30 студентов техникумов и колледжей получат именную стипендию Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о студентах, которые получат дополнительную поддержку.

36 студентов местных колледжей и техникумов будут получать именную стипендию Республики Карелия за заслуги в учебе, спорте, творчестве и общественных делах. Об этом заявил в соцсети Артур Парфенчиков.

«Нам очень нужна такая целеустремленная и активная молодежь. Это наши будущие профессионалы, которые придут работать на предприятия республики. Поэтому мы поощряем таких студентов ежемесячной прибавкой к стипендии на весь учебный год. Пусть она будет дополнительным стимулом для новых достижений», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в День учителя Парфенчиков опубликовал фотографии из детства.