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Более 300 человек осудили за грубое нарушение режима самоизоляции в Карелии

Новости. Общество
11:44, 02 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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С апреля в судах зарегистрировано более 580 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

На 31 мая в районных и городских судах Карелии зарегистрирован 581 административный материал за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики (самоизоляции) в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия".

Уже рассмотрено 425 материалов, по 374 вынесены постановления о назначении наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются во всех судах, кроме Муезерского районного суда.

Больше всего нарушителей в Петрозаводске, Прионежском и Беломорском районах.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-06-02 12:09:55
Осудили громко сказано, подвергли штрафам и всё. Да и то эти штрафы при желании можно отменить , ведь самоизоляция пока вне закона.
кир
2020-06-02 12:01:09
Везде у вас только обозначение работы. Где десятки людей-нарушителей на принудительных общественных работах? Нет их и не будет. Всегда так. Только видимость работы.
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