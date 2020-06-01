Более 300 человек осудили за грубое нарушение режима самоизоляции в Карелии

С апреля в судах зарегистрировано более 580 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

На 31 мая в районных и городских судах Карелии зарегистрирован 581 административный материал за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики (самоизоляции) в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия".

Уже рассмотрено 425 материалов, по 374 вынесены постановления о назначении наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются во всех судах, кроме Муезерского районного суда.

Больше всего нарушителей в Петрозаводске, Прионежском и Беломорском районах.