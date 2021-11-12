Более 300 домов в Петрозаводске останутся завтра без отопления и горячей воды

Завтра планируются работы на тепловых сетях Октябрьского района: под отключение попадут более трёхсот зданий.

Компания «ПКС-Тепловые сети» планирует провести ремонтные работы в районе Октябрьского проспекта завтра, в четверг. Ремонт пройдет с 12 до 22 часов. В связи с этим будет приостановлена подача отопления и горячей воды в 309 зданий. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«18 ноября на магистральной тепловой сети по Октябрьскому проспекту была обнаружена незначительная утечка теплоносителя из подающего трубопровода. Оставлять утечку до весны опасно, так как может произойти прорыв трубопровода в самый холодный период зимы, — сообщили специалисты АО „ПКС-Тепловые сети“. — Первоначально в зону отключения могли попасть 811 зданий Октябрьского района и центра города, но нашли другой путь — перевести режим работы системы теплоснабжения на временную схему, при которой в зону ограничения попадут только 309 зданий. Ограничение теплоснабжения решено начать с 12.00, пока большинство жителей города на работе и потребление горячей воды снижается».

В паблике петрозаводской мэрии размещен список зданий, которые останутся без горячей воды и тепла завтра.