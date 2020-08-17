Более 35 млн рублей потратят на обновление нескольких улиц в Кеми

Ремонт улично-дорожной сети районного центра ведут рабочие ООО "Автодороги Питкяранты", сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, ранее для обновления асфальтобетонного покрытия на кемских улицах из Дорожного фонда Карелии были выделены 50 млн рублей. Сотрудники местной администрации организовали и провели конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации и выполнение дорожных работ.

В начале августа с подрядной организацией был заключен контракт на сумму более чем в 35 миллионов рублей, которым предусмотрен ремонт покрытия на Пролетарском проспекте, а также – выборочно, участками – на улицах Энергетиков, Мосорина, Октябрьской, Ленина, Каменева, Загородной.

На оставшиеся средства предполагается обновление участка улицы Энергетиков, ремонт Гайжевского моста и еще нескольких участков улично-дорожной сети Кеми. Аукцион на выбор подрядчика для выполнения этих работ будет проведен в ближайшее время.