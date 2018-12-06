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Новости. Общество
18:00, 06 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Более 3,5 тысяч учеников написали итоговое сочинение в Карелии

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Итогового сочинение (изложение) для учеников 11 классов является допуском к ГИА по программам среднего общего образования, сообщили Минобразования Карелии.

Для каждого часового пояса Рособрнадзор сформировал свой перечень тем выпускных сочинений, которые были получены с федерального портала за 15 минут до начала работы.

Школьники Карелии размышляли над темами "Что важнее для детей: советы родителей или их пример?", "Всякая ли мечта достойна человека?", "Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?", "Как искусство помогает понять действительность?", "Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?".

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе были выбрать итоговое изложение. Сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время написания работы увеличивается на 1,5 часа.

Результаты будут известны до 19 декабря. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат "незачет", а также не завершившие написание или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, подтвержденным документально, смогут написать работу в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая.

 

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