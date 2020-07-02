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Более 40 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Новости. Общество
08:58, 03 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки подтверждено 43 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2 (ст. Деревянка), в Пряжинском районе – 2 (село Крошнозеро), в Кондопоге – 1, в Олонце – 1, в Медвежьегорске – 1, в Пудожском районе – 8 (поселок Пудожгорский – 1, поселок Колово – 7), в Беломорском районе – 7 (Беломорск – 6, поселок Сосновец –1).

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 13, в Беломорском районе – 8, в Кондопожском районе – 3, в Олонецком районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Также выписаны еще 5 строителей Белопорожской ГЭС и 2 работника АО "ВАД".

Всего выздоровели – 687.

Проведено в Карелии 81864 исследований (+1067 за сутки).

На самокарантине находятся 1219 человек (-217 за сутки).

В местах обсервации пребывает 16 человек (+5 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 236,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 450,6 случаев, по Северо-Западу – 406,3.

Напомним, по состоянию на 2 июля в Карелии было зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

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