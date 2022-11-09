Более 40 собак и кошек отправились из Карелии за границу

За минувший месяц 41 домашний питомец последовал с хозяевами за рубеж, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В октябре 2022 года межрегиональное управление Россельхознадзора в Карелии оформило 41 сертификат для вывоза собак и кошек за рубеж.

Всего ветеринарный контроль прошли 24 собаки и 17 кошек.

В Россельхознадзоре напомнили, что подавать заявку на оформление ветеринарных документов, необходимых для вывоза питомца за границу, можно онлайн. Ссылка размещена на главной странице ведомства.