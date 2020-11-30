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30.11.2020 17:43

Более 40 тысяч человек умерли в России от коронавируса

Новости. Общество
12:55, 01 Декабря 2020
фото: © Максим Блинов/РИА Новости
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За последние сутки в России подтверждено 569 летальных исходов от COVID-19, общее число смертей перешагнуло через отметку 40 тысяч человек.

В России за последние сутки выявлено 26 402 случая COVID-19 из них 5 694 (21,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За время эпидемии зарегистрировано 2 322 056 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 803 467. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 763 человека.

За минувшие сутки в России подтверждено 569 летальных исходов с коронавирусом, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 40 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 333 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 декабря остаются 510 316 человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на 1 декабря, по данным Оперштаба, от коронавируса умерло 104 человека.

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Комментарии

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кир
2020-12-01 13:08:27
От старости умирают и что? Закон природы.
zanoza
2020-12-01 13:05:23
Медицинские работники бьются с коронавирусом, а чиновники вроде как помогают им, держа на привязи цифры .
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