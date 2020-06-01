Более 400 пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии с начала года

В 2020 году сотрудники транспортной полиции выявили уже 1310 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.

С начала нынешнего года сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поймали 409 нарушителей, которые распивали в поездах алкогольные напитки, и 465 любителей покурить, сообщили в ведомстве.

Так, полицейским на станции поступила информация о том, что в прибывающем поезде "Москва - Мурманск" бригада не может успокоить пьяных пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что 44-летний житель Кемеровской области и 22-летний житель Кемского района находились в состоянии алкогольного опьянения и игнорировали требования работников РЖД.

Кроме того, по прибытию пассажирского поезда сообщением "Петрозаводск - Костомукша" в город горняков, транспортными полицейскими выявлен 34-летний житель Карелии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На поведение нарушителя поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Все правонарушители были сняты с поездов по актам бригад. В отношении них составлены административные материалы. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.

За курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Северной столицы, выявлены жители Мурманской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей и Муезерского района Карелии.

Ранее транспортные полицейские поймали машиниста с помощником, которые оставили тепловоз без топлива.