Более 45 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число детей с COVID-19 в республике продолжает стремительно расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 46 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6715 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6404 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 64007 человек, выписаны по выздоровлению 60855 пациентов, умерли 833 человека.