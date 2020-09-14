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Более 500 водителей попались пьяными в Петрозаводске

Новости. Общество
10:24, 15 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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За восемь месяцев автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами в столице Карелии 504 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Так, в минувший понедельник в автоинспекторы остановили трех человек с признаками опьянения; 1 водитель сел за руль нетрезвым повторно.

Всего за 8 месяцев в Петрозаводске поймали 504 нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции напоминают, что водителей, впервые севших нетрезвым за руль, ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение, ждет штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

Напомним, 15 сентября в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

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Комментарии

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А сколько еще непойманных...беда.
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