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Водителей Петрозаводска завтра ждет проверка на трезвость

Новости. Общество
15:30, 14 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов/Архив
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В столице Карелии 15 октября пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости", сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Очередные рейды автоинспекторов по городу пройдут завтра на улицах Петрозаводска.

За 8 месяцев в столице Карелии зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Пряжинском районе был отстранен от вождения 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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