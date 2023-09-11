Более 500 жителей Карелии старше 50 лет освоили новые профессии

Популярными специальностями для обучения стали экскурсовод, педагог и соцработник.

Благодаря нацпроекту «Демография» за прошедшие три года в Карелии более 500 человек старше 50 лет бесплатно обучились и получили новую профессию. Об этом сообщили в официальном паблике республики Карелия 11 сентября.

Как отметили в источнике, более 485 человек из общего числа трудоустроились или сохранили свою работу.



Самыми популярными специальностями стали экскурсовод, специалист в области медико-профилактического дела, специалист по противопожарной профилактике, педагог, соцработник и другие.



Программы обучения можно посмотреть на портале «Работа России» (обучение в рамках нацпроекта «Демография») или обратиться в Агентство занятости населения по месту жительства.