Более 65 тысяч жителей Карелии уже привились от гриппа

В Карелии подвели промежуточные итоги прививочной кампании от гриппа.

Как сообщается в паблике Центра общественного здоровья, по данным на вечер 30 сентября в республике прошли вакцинацию от гриппа более 65 тысяч человек. Из них в мобильных прививочных комплексах Петрозаводска прививку от гриппа получили уже более 7 тысяч человек.

В настоящее время в Петрозаводске организована одновременная работа нескольких мобильных прививочных пунктов, в которых трудятся бригады медицинских специалистов городских поликлиник. Они расположены в разных районах города:

- у гипермаркета "Лента" (пр. Комсомольский, 27). Здесь по 11 октября включительно вас ждут медицинские специалисты городской поликлиники № 4;

- у торгово-развлекательного комплекса "Лотос PLAZA" (Лесной проспект, 47-а, ориентируемся на колесо обозрения). Медицинские специалисты городской поликлиники № 1 ждут вас в этой локации по 30 октября включительно;

- у торгового центра "Главный" (ул. Мелентьевой, 28) до 5 октября включительно работают медики городской поликлиники № 3.

- у Министерства здравоохранения РК (пр. Ленина, 6) медицинские специалисты городской поликлиники № 1 ждут вас сегодня. О дальнейшем его перемещении мы сообщим дополнительно.

С 12 по 18 октября включительно медики будут работать у ТРЦ "Тетрис" (ул. Мерецкова, 11).

Время работы прививочных комплексов с 12 до 18 часов. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, в Карелию поступила первая партия вакцины против коронавируса. Сначала прививки сделают медработникам.