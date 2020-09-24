Медработники в Карелии первыми пройдут вакцинацию против коронавируса

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Карелию, сообщили в правительстве республики.

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, оснащением медучреждений для борьбы с ней, а также вакцинацией обсудили на заседании правительства Карелии, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

Первая партия вакцины против коронавируса Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") – пока в количестве 42 доз. По заключенному с Минздравом РФ соглашению до конца года в Карелию должно поступить 532 дозы вакцины. При этом республиканские власти продолжают работать с федеральным центром, чтобы увеличить объем поставок.

На первом этапе привиться предложат медработникам – вакцинация будет исключительно добровольной.