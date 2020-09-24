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Медработники в Карелии первыми пройдут вакцинацию против коронавируса

Новости. Общество
10:43, 25 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Карелию, сообщили в правительстве республики.

Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, оснащением медучреждений для борьбы с ней, а также вакцинацией обсудили на заседании правительства Карелии, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

Первая партия вакцины против коронавируса Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") – пока в количестве 42 доз. По заключенному с Минздравом РФ соглашению до конца года в Карелию должно поступить 532 дозы вакцины. При этом республиканские власти продолжают работать с федеральным центром, чтобы увеличить объем поставок.

На первом этапе привиться предложат медработникам – вакцинация будет исключительно добровольной.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-25 10:48:45
надо испытывать вакцину на министрах, депутатах, прочих чинушах. От них толку мало, даже если и в ящик сыграют, так это только стране лучше. Очищение будет
Саныч
2020-09-25 11:09:57
Юнипер, хех, поддерживаю). можно еще на новом.
Juniper59
2020-09-25 11:21:21
Саныч, поддерживаю.
И дозу впендюрить не одну, а по числу аккаунтов.
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