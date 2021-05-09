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Более 670 водителей без прав попались автоинспекторам на дорогах Карелии с начала года

Новости. Общество
11:05, 10 Мая 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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С начала года в Карелии отстранены от управления автомобилем более 670 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, 7 мая в Муезерском районе на 14 км автодороги «подъезд к Муезерскому» инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2104» 20-летнего водителя, не имеющего водительских прав.

В субботу, 8 мая, житель Ледмозеро разъезжал по поселку на автомобиле Mercedes без прав. В результате он был отстранен от управления машиной.

В День Победы в Костомукше автоинспекторы поймали сразу трех нарушителей. Водители автомобилей Mercedes, «УАЗ» и «ВАЗ-2115» также ездили по городу горняков без прав.

Всех нарушителей дет штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими.

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Комментарии

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кир
2021-05-10 11:34:26
Для нашего человека законы отменить надо - всё равно живут по понятиям. Коты живут по понятиям и ничего, - сказал кот.
Гость
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