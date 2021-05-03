Пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими

В Кондопожском районе 73-летний мужчина без водительских прав сел за руль и попал в ДТП, в котором пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 3 мая, в 16.10 в Кондопожском районе, на 512км федеральной автодороги «Кола», 73-летний водитель автомобиля «Лада Калина», не имея права на управление транспортным средством, при совершении разворота с обочины не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Уаз Патриот».

В результате ДТП водитель «Лады» с травмами был доставлен в Кондопожскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.