Более 7 тысяч рублей штрафа придется заплатить жителям Карелии, которые отдохнули за границей и не проверились на ковид

Суд оштрафовал путешественников Карелии за то, что они не сдали тест на COVID-19 после поездки за границу, сообщается на сайте районного суда.

Беломорский районный суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях в отношении местных жителей.

Судом установлено, что граждане России, прибывшие из-за границы, в нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ, до вылета в Российскую Федерацию не заполнили на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающих в Россию в электронном виде, а также в течение 3 дней с даты прибытия на территорию России не разместили информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019.

Судом граждане признаны виновными в совершении административных правонарушений.

Учитывая обстоятельства совершения административных правонарушений и их характера, степени вины нарушителей, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд пришел к выводу о применении административного штрафа в отношении каждого лица.

Исходя из значительного размера минимального штрафа, уплата которого может привести к неплатежеспособности граждан, штраф снижен судом до менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией, а именно до 7,5 тысяч руб.