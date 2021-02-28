Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров 1
28.02.2021 20:40
Метеоновости: Больше всего осадков досталось Карелии 6
28.02.2021 13:18
Мама пропавшего месяц назад жителя Карелии верит, что сын живой, просто был избит и потерял память 3
28.02.2021 12:36
В марте россиян вновь ожидает 4-дневная рабочая неделя 2
28.02.2021 18:40
Ужас матери: ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса 10
28.02.2021 16:25
Онкобольным женщинам в Карелии нужна помощь рукодельниц 2
28.02.2021 13:00

Более 7 тысяч рублей штрафа придется заплатить жителям Карелии, которые отдохнули за границей и не проверились на ковид

Новости. Общество
08:05, 01 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Суд оштрафовал путешественников Карелии за то, что они не сдали тест на COVID-19 после поездки за границу, сообщается на сайте районного суда.

Беломорский районный суд рассмотрел ряд дел об административных правонарушениях в отношении местных жителей.

Судом установлено, что граждане России, прибывшие из-за границы, в нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача РФ, до вылета в Российскую Федерацию не заполнили на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкету для прибывающих в Россию в электронном виде, а также в течение 3 дней с даты прибытия на территорию России не разместили информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019.

Судом граждане признаны виновными в совершении административных правонарушений.

Учитывая обстоятельства совершения административных правонарушений и их характера, степени вины нарушителей, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд пришел к выводу о применении административного штрафа в отношении каждого лица.

Исходя из значительного размера минимального штрафа, уплата которого может привести к неплатежеспособности граждан, штраф снижен судом до менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией, а именно до 7,5 тысяч руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

25.02.2021 16:30
Обществоведение
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 6
Как петрозаводские власти оценивают работу городских коммунальщиков зимой, зачем карельской столице питерские троллейбусы и почему ремонтировать мосты оказалось так сложно.
Строительством визит-центра беломорских петроглифов займется компания Белуги 9
25.02.2021 15:30
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
25.02.2021 09:20
"Недовольство будет нарастать" 16
24.02.2021 10:33
Безопасность в доме во многом зависит от управляющей организации
24.02.2021 10:15
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»