Подписаться
Новости. Общество
22:00, 11 Июля 2019
фото: © Александра Мудрац/ТАСС

Более 70% предпринимателей назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Загрузка...

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения .

Более 70% участников опроса заявили, что при возможности выбора предпочли бы свое дело, пишут "Известия". 

Только 15% респондентов считают, что государство активно работает над поддержкой и развитием бизнеса.

Среди главных факторов, мешающих бизнесу, называли уровень благосостояния граждан (81%), распространенность коррупции (72%) и уровень цен на энергоносители (71%). Также опрошенные выделили ряд правовых проблем: уровень защищенности собственника, работа судебной системы (62%), нормативно-правовое регулирование в сфере бизнеса (62%), а также работа контрольно-надзорных органов (63%). Из факторов, влияющих на деловой климат позитивно, отмечены уровень конкуренции на внутреннем рынке (47%), стабильность государственной власти и внутриполитической ситуации (35%), а также доступность кредитов (28%).

Самым вероятным риском опрошенные сочли снижение спроса на продукты и услуги, риски повышения уровня налогообложения и непредсказуемых изменений в законодательстве, а также роста издержек. Более половины участников опроса испытывают опасения по поводу собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров.

Кроме того, упоминались возникновение проблем с правоохранительными органами и риск рейдерского захвата. Наименее вероятными респонденты считают риски дефолта и дестабилизации экономической системы, а также изменения политической ситуации.

51% опрошенных ожидают ухудшения условий для бизнеса в ближайшие пять лет. Реализацию долгосрочных стратегий планируют только 23% российских бизнесменов, поддерживать дело на достигнутом уровне в ближайшие три года собирается каждый третий бизнесмен, 26% нацелены на развитие с отдачей в краткосрочной перспективе. Около 10% опрошенных думают о закрытии бизнеса, а 6% – о продаже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-07-11 22:38:47
Цифрами доказано, что мелкий бизнес во всем мире - ЭТО НАИМЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!
Посмотрите внимательно: Японию двигали крупнейшие корпорации, а не уличные торговцы пирожками. Южная Корея поднялась благодаря чеболям. Китай подняли иностранные инвестиции благодаря десятилетиям жизни китайцев на доходы меньшие, чем получают ослы в Пенсильванском зоопарке...
СССР/Россия за 30 лет - с момента прихода к власти Горбачева, растеряла абсолютно все свои конкурентные преимущества. Российский народ уже давно не "самый читающий" и, потому, не самый грамотный в мире. Жить на доллар в день он не согласен, так что и преимущество низкой зарплаты утрачено. Утрачены такие черты советского работника, как ответственность. Утрачено машиностроение. Утрачено качественное образование. В России произошла своего рода "экологическая катастрофа" в экономике. Стадо "эффективных манагеров" вытоптало ВСЁ.
И надежда на "малый бизнес" - это продолжение того абсурда, что воцарился в стране с приходом "нового мЫшления". Ну и последние новости убедительно показывают, что экономикой России управляют мало что воры, а неразрывная спайка воров, невежд и сумасшедших.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

11.07.2019 14:27
Политкухня
Не интригует и не торгуется 3
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства. 
Жители карельской деревни отказываются умирать 4
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»