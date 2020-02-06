Более 70 школьников из Карелии отправятся в "Артек"

Определены квоты для детей из Карелии во всероссийские детские центры, сообщили в Минобразе Карелии.

На 2020 год для обучающихся образовательных организаций Карелии выделено 196 путевок во всероссийские детские центры "Смена", "Орлёнок", "Океан" и международный детский центр "Артек".

79 путевок выделено в "Артек" (Республика Крым, Гурзуф), 40 – в "Орлёнок" (Краснодарский край, Туапсинский район), 44 путевки во всероссийский детский центр "Смена" (Краснодарский край, Анапа, с. Сукко) и 33 путевки в "Океан" (Приморский край, Владивосток).

Ранее парусник из Карелии пришвартовался в "Артеке".