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Более 70 школьников из Карелии отправятся в "Артек"

Новости. Общество
17:20, 06 Февраля 2020
фото: © паблик "Едем в Артек, Орлёнок, Смену, Океан. Карелия"
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Определены квоты для детей из Карелии во всероссийские детские центры, сообщили в Минобразе Карелии.

На 2020 год для обучающихся образовательных организаций Карелии выделено 196 путевок во всероссийские детские центры "Смена", "Орлёнок", "Океан" и международный детский центр "Артек".

79 путевок выделено в "Артек" (Республика Крым, Гурзуф), 40 – в "Орлёнок" (Краснодарский край, Туапсинский район), 44 путевки во всероссийский детский центр "Смена" (Краснодарский край, Анапа, с. Сукко) и 33 путевки в "Океан" (Приморский край, Владивосток).

Ранее парусник из Карелии пришвартовался в "Артеке".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-06 18:21:51
Интересно, чья идея отправить во Владивосток ? Наверное двоечников туда определят.
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