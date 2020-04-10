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Более 700 тестов на коронавирус провели в Карелии за сутки

Новости. Общество
08:54, 11 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
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Глава Карелии Артур Парфенчиков представил оперативную информацию по коронавирусу в республике.

По данным на 11 апреля, в Карелии 2 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 5 - с условно положительными результатами первых тестов, сообщил Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Всего проведено 4713 исследования, что на 709 тестов за сутки больше.

21 человек находится в стационаре, 64 - выписаны.

Как отметил глава Карелии, 3113 жителей остаются на самокарантине, за сутки их число сократилось на 643 человека; еще 8 человек находятся в местах обсервации.

В республике действует режим повышенной готовности в соответствии с ч. 1 ст.11 Федерального Закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", напомнил глава региона.

Ранее сообщалось, что пассажиров поездов будут рассаживать по-новому из-за ситуации с коронавирусом

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