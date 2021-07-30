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Более 72 тысяч школьников в Карелии получили выплату в 10 тысяч рублей

Новости. Общество
14:40, 02 Августа 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Пенсионный фонд приступил к перечислению единовременной выплаты семьям, воспитывающим детей школьного возраста.

Отделением ПФР по Карелии сегодня, 2 августа, выплата направлена родителям и опекунам 72427 детей (54300 заявлений).  Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, напомнили в пресс-службе карельского отделения фонда.

По данным статистики, в Карелии зарегистрировано около 86 тысяч детей от 6 до 18 лет. В настоящее время порядка 83% от всех потенциальных получателей выплаты уже подали заявление.  

Выплата положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет. При этом  6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет после  2 июля 2021 года (после  даты подписания указа президента).

Заявления также могут подать родители детей-инвалидов и сами лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам и также имеют право на получение единовременной выплаты.

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года, однако Отделение ПФР по Карелии рекомендует гражданам не откладывать обращение за выплатой. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Ранее отделение ПФР по Карелии открыло «горячую линию» по вопросам выплат беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-02 15:35:05
Главное к выборам успеть... :)
кир
2021-08-02 16:16:45
Off, рот закрой. Тебе халявы не будет.
Off
2021-08-02 16:24:14
кир, высказал и брысь отседова!
театральный критик
2021-08-02 15:03:53
Хде эмми на платной основе , которая лишь бы против ?
nae
2021-08-02 15:32:55
театральный критик, не там ищешь.
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