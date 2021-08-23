Более 8 тысяч сеянцев сосны высадят рядом с поселком Карелии, где сгорел лес

На территории Соддерского участкового лесничества в Пряжинском районе пройдет акция по лесовосстановлению.

Как сообщили в правительстве Карелии, в субботу, 28 августа, в 11,00 на территории Соддерского участкового лесничества (Эссойльское лесничество по лесоустройству квартал 77 выдел 15) пройдет акция, призванная привлечь внимание населения к вопросам сбережения лесных ресурсов из-за угрозы возникновения лесных пожаров.

Участники мероприятия — представители Минприроды и его подведомственных учреждений, арендатор — высадят более 8 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 4 га.

Акцию по посадке деревьев планируют провести в районах, наиболее пострадавших от крупных лесных пожаров — Пряжинском, Кондопожском и Суоярвском.