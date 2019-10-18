Более 80 двойняшек родились в Петрозаводске

В республиканском перинатальном центре родились 2 714 детей, сообщили в Минздраве Карелии.

Из них 82 двойни и 4 тройни.

Наибольшее количество новорожденных появилось на свет в июле – 355 детей.

В гинекологическом отделении выполнено 717 операций, в том числе относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи.

Специалисты реанимационно-консультативной бригады перинатального центра осуществили 68 выездов в районы республики для оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, которые были госпитализированы в стационар.