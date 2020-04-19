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Более 80 котельных Карелии переведут на электричество: стали известны подробности проекта

Новости. Экономика
10:03, 20 Апреля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Карелии реализуется проект массового перевода на электрическую энергию котельных, работающих на мазуте и угле.

Работы по переводу карельских котельных с мазута и газа на электричество планирует выполнить компания "Россети Северо-Запад". Сообщается, что стоимость проекта энергетики оценивают в 1,5 млрд рублей, а срок окупаемости инвестиций  составит до девяти лет по механизму энергосервисных контрактов. 

"Россети Северо-Запад" будут индивидуально определять техническое решение и экономическую модель по каждому объекту . Например, ориентировочный срок перевода семи мазутных и угольных котельных в Беломорске на индивидуальные тепловые пункты — два года, окупаемость энергосервисных контрактов — в течение 7–9 лет в зависимости от конкретного объекта. Планируемый срок реконструкции централизованной системы теплоснабжения в Надвоицах — два с половиной года, минимальный срок концессионного соглашения — 15 лет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-04-20 11:57:48
А какова стоимость КВТ в этих проектах?
Гость
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