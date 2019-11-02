Более 80 тысяч рублей отдала мошенникам пенсионерка из Карелии

Злоумышленники вызвали такси жительнице Петрозаводска, представляясь работникам банка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что жертвой злоумышленников она стала еще летом, но ей было стыдно признаваться в этом, потому только на днях пришла в полицию.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонил человек, представился работником известного банка. Объяснение о том, что мошенники пытались получить доступ к счету, встревожило петрозаводчанку. От нее потребовали срочно снять деньги и перевести их на счет в другую коммерческую организацию.

Более того, женщине сказали, что за ней заедет автомобиль и отвезет в чужой банк. Встревоженная обладательница накоплений вышла из подъезда и увидела, что ее ждет такси. Прибыв в отделение банка, она стала снимать с карты деньги.

За снятие 80 тыс. рублей он заплатила комиссию, также таксист потребовал оплаты своих услуг. И эти расходы не остановили пенсионерку, тем более, что по телефону все еще поступали указания. Всю сумму она перечислила на продиктованный счет. После окончания разговора, оценив происходящее, жительница Карелии осознала обман.

Полицейские проводят проверку по данному факту. Потерпевшая дополнила свой рассказ таким фактом – через месяц ей позвонил еще один неизвестный и с усмешкой напрямую потребовал назвать пароль от входа в онлайн-сервис.

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