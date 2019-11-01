Петрозаводчанин пополнил мобильные счета лжеполицейских

Мужчина перевел мошенникам свыше 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В понедельник, 28 октября, в одну из торговых точек Петрозаводска позвонил мошенник. Абонент спросил у продавца, имеются ли в наличии 6 подарочных сертификатов и уточнил, что он является сотрудником ГИБДД. Так как на подготовку данного товара требовалось время, работница магазина записала контакты звонившего и передала заказ начальнице. Та договорилась с мошенником о доставке и сообщила телефон курьера.



Днем мужчине позвонил лжеполицейский и попросил по пути пополнить счет нескольких мобильных телефонов. Якобы из-за проводимого мероприятия он и его коллеги не могут покинуть рабочее место. Все расходы обещал оплатить при личной встрече.



В результате петрозаводчанин перевел на названные номера телефонов 31 тысячу рублей. Оказалось, что мужчину обманули.

Напомним, в сентябре доверчивый таксист в Петрозаводске купил продукты для мошенника.