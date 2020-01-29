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Более 800 млн рублей Segezha Group направит на модернизацию очистного оборудования Сегежского ЦБК

Новости. Общество
12:40, 30 Января 2020
фото: © Segezha Group
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Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") инвестирует 805 млн рублей в модернизацию и обновление очистного оборудования градообразующего целлюлозно-бумажного предприятия АО "Сегежский ЦБК".

Программа по снижению выбросов на всех действующих технологических потоках рассчитана на три года.

Общеизвестно, что Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат специализируется на выпуске мешочной бумаги для индустриальной и потребительской упаковки, а также сульфатной небеленой целлюлозы. Процесс её производства сопровождается образованием в варочном щелоке серосодержащих соединений – причины неприятного запаха для окружающих. С учётом этого, а также в целях улучшения экологической обстановки в городе на комбинате будет обновлено очистное оборудование на более современное и технологичное.

В частности, планируется заменить электрофильтры на содорегенерационных котлах теплоэлектростанции, обеспечивающей предприятие паром и электроэнергией. ТЭС-2, один из основных источников выбросов в атмосферу, состоит из трёх содорегенерационных котлов (СРК), которые возвращают в производство ранее произведенные сульфаты и таким образом делают процесс цикличным. Каждый СРК оснащен специальным электрофильтром для очищения выбросов в атмосферу. В программе предусмотрена замена электрофильтров на двух из трёх существующих СРК, что даст значительное снижение выбросов. Третий СРК был оснащён специальным электрофильтром для улавливания и очищения выбросов в атмосферу стоимостью 200 млн рублей в 2018 году. В настоящее время эффективность электрофильтра четвертого СРК составляет более 99,5%.

Помимо замены оборудования на предприятии будет усилен производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Также комбинатом будут проведены исследования физических воздействий на атмосферу для утверждения размера санитарно-защитной зоны вокруг ЦБК. Значительные средства пойдут на мониторинг дурнопахнущих газов на границе с жилой застройкой города.

Segezha Group системно работает над минимизацией выбросов в атмосферу уже не первый год. К примеру, в 2018 году на Сегежском ЦБК был построен новый многотопливный котёл (финской марки Valmet). Общая стоимость проекта по строительству МТК составила 3,5 млрд руб. Его фильтры позволяют очищать газы с эффективностью более 99%. Сегодня МТК производит дополнительную электроэнергию для нужд производства, попутно решая задачу утилизации отходов. Благодаря его работе значительно сократились выбросы сернистого ангидрида, поскольку вместо мазута котел в основном работает на щепе и кородревесных отходах. Запуск МТК снизил расход мазута на 30%.

"В Сегеже есть все основания планомерно менять экологическую ситуацию в лучшую сторону, – заявил Главный эколог технической дирекции АО "Сегежский ЦБК" Антон Фадеев, – Компанией выделены более 800 миллионов рублей на современное газоочистное оборудование, есть профессиональные и квалифицированные специалисты, очевидна воля руководителей компании осуществить эти планы. Намеченные мероприятия дадут значительный эффект по улучшению качества окружающей среды в городе".

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Комментарии

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zanoza
2020-01-30 14:21:47
А если бы не шумиха, тогда ничего бы не направили на модернизацию очистных сооружений.
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