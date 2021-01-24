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Более 800 пенсионеров в Карелии привились от коронавируса

Новости. Общество
11:51, 25 Января 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции в регионе.

На 25 января первым компонентом привились 3215 человек, вторым – 448 жителей республики. В Карелии прививки начали делать и пожилым людям: привились уже 822 человека старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ближайшее время Минздрав ожидает очередную партию вакцины "Спутник V". Всего в Карелию поступило 3442 дозы.

Для выработки популяционного иммунитета в Карелии планируется привить около 300 тысяч человек, уточнил министр.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена в республике у 230 человек. Всего с начала пандемии инфицированы 34697 жителей республики.

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