Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35 тысячам

За сутки коронавирусная инфекция выявлена в республике еще у 230 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 230 человек. Из этого числа заболевших – 216 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 34697 жителей республики

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5574,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2534,5 случая, по Северо-Западу – 4402,2.

За сутки выздоровели еще 210 человек. Всего выписанных по выздоровлению – 29105.

За минувшие сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 214 человек.

Накануне в Карелии были подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции.