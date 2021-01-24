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Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35 тысячам

Новости. Общество
09:18, 25 Января 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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За сутки коронавирусная инфекция выявлена в республике еще у 230 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 230 человек. Из этого числа заболевших – 216 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 34697 жителей республики

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5574,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2534,5 случая, по Северо-Западу – 4402,2.

За сутки выздоровели еще 210 человек. Всего выписанных по выздоровлению – 29105.

За минувшие сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 214 человек.

Накануне в Карелии были подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

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