Более 8,5 тысячи человек в Карелии на новогодних праздниках пытались записаться к врачу по номеру «122»

C 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Службу оперативной помощи гражданам по единому номеру «122» поступило 8465 телефонных звонков, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Больше всего обращений – 6584 (77,8%) – касались записи на анализы, а также получения информации о прохождении и результатах тестирования на COVID-19.

Организовано 98 консультаций пациентов врачами по телефону, произведено 25 записей на вакцинацию, 324 вызова врача на дом и 17 – скорой медицинской помощи. Кроме этого, операторы ответили на 1099 иных обращений.

Для удобства граждан с 1 января при наборе номера «122» голосовой помощник предлагает набрать цифру «1» для переключения на оператора, который проконсультирует по вопросам, связанным с COVID-19.