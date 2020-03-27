Более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса

Петиция по отмене оплаты услуг ЖКХ во время карантина по коронавирусу становится популярной в соцсети.

Автор петиции из Санкт-Петербурга поднял вопрос об отмене платы за электричество и воду.

"Люди вынуждены сидеть в самоизоляции. Возрастает потребление электричества и воды. Правительство должно отменить плату за услуги ЖКХ на время карантина", - считает петербуржец.

Свои подписи под петицией в социльной сети в «ВКонтакте» оставили уже 90 856 человек, включая жителей Карелии.

Ранее в Карелии была создана петиция "Карелия против туристов во время "Путинских нерабочих дней".