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Более 90 тысяч россиян подписали петицию с требованием отменить плату за услуги ЖКХ из-за коронавируса

Новости. Общество
12:47, 29 Марта 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Петиция по отмене оплаты услуг ЖКХ во время карантина по коронавирусу становится популярной в соцсети.

Автор петиции из Санкт-Петербурга поднял вопрос об отмене платы за электричество и воду.

"Люди вынуждены сидеть в самоизоляции. Возрастает потребление электричества и воды. Правительство должно отменить плату за услуги ЖКХ на время карантина", - считает петербуржец.

Свои подписи под петицией в социльной сети в «ВКонтакте» оставили уже 90 856 человек, включая жителей Карелии.

Ранее в Карелии была создана петиция "Карелия против туристов во время "Путинских нерабочих дней".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-03-29 15:58:45
А че мелочиться?! Давайте сразу и за еду плату отменим! Во время карантина мы все жрем и жрем, на такой жор никаких денег на хватит!
sergo
2020-03-29 15:55:41
90 тысяч халявщиков на всю страну, это еще не так и плохо.
Fit G
2020-03-29 14:25:00
Бред
кир
2020-03-29 14:12:27
Смуту пресечь.
Саныч
2020-03-29 13:46:54
А ведь казалось бы - взрослые люди.
Гость
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