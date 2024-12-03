Более десятка домов в Костомукше останутся без холодной воды

Ремонтные работы на городских водопроводных сетях в районе ул. Надежды пройдут 5 декабря.

Более десятка домов в Костомукше на некоторое время останутся без холодной воды, сообщили в паблике Костомукшского городского округа.

МКП «Горводоканал» предупредил о проведении 5 декабря ремонтных работ.

С 10.00 и до окончания работ, ориентировочно до 14.00, в рамках продолжения ремонтных работ на городских водопроводных сетях в районе ул. Надежды будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

— ул. Северная, д. 4

— ул. Надежды 2а, 4, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17

— ул. Дружбы

— пер. Таежный.