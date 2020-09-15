Более двух тысяч водителей в Карелии наказаны в 2020 году за выезд на "встречку"

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в результате выезда автомобилей на встречную полосу в регионе продолжают гибнуть и травмироваться люди.

За 8 месяцев инспекторы возбудили административные дела за выезд на встречную полосу в нарушение правил дорожного движдения в отношении 2404 водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Такие нарушения стали причиной 13 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 17 травмированы.

За минувшие сутки инспекторы ДПС пресекли 9 нарушений выездов на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель устроил ДТП с пострадавшими, вылетев на "встречку".