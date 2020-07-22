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В Карелии водитель устроил ДТП с пострадавшими, вылетев на "встречку"

Новости. Происшествия
09:50, 23 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе "Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД Карелии, в минувшую среду в 8:35 на 252 км (+590 м) федеральной автодороги Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола"  33-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На "встречке" он врезался в автомобиль Hyundai Solaris.

В результате происшествия пострадала 58-летняя женщина, водитель Hyundai.

Ранее при ДТП на трассе в Карелии пострадала 18-летняя пассажирка.

 

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