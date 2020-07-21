При ДТП на трассе в Карелии пострадала 18-летняя пассажирка

Авария произошла в минувшитй вторник на федеральной трассе "Сортавала".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 21 июля в 19:00 на 250 км (+280 м) федеральной автодороги "Сортавала". 20-летний водитель автомобиля Subaru Forester при прохождении левого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась на бок.

В результате происшествия пострадала 18-летняя пассажирка. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины.