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При ДТП на трассе в Карелии пострадала 18-летняя пассажирка

Новости. Происшествия
09:15, 22 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла в минувшитй вторник на федеральной трассе "Сортавала".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 21 июля в 19:00 на  250 км (+280 м) федеральной автодороги "Сортавала". 20-летний водитель автомобиля Subaru Forester при прохождении левого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась на бок.

В результате происшествия пострадала 18-летняя пассажирка. Девушке была оказана медицинская помощь.

Ранее двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины.

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