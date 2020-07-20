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Двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины

Новости. Происшествия
12:10, 21 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Прионежском районе пьяная женщина устроила ДТП, в котором пострадали дети, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних подростка.

По предварительным данным,19 июля около 21.50 на 18 км автодороги "Педасельга - ст. Ладва Ветка" в Прионежском районе 34-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, не справилась с управлением автомобиля Renault Logan и перевернулась в кювет.

В результате происшествия пострадали 2 пассажира - 12-летний мальчик и 11-летняя девочка (жители поселка Ладва). В момент ДТП дети были не пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Комментарии

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