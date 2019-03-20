Более половины дел о незаконных рубках в России не раскрываются, заявляет генпрокуратура

Более половины уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной вырубки леса, остались нераскрытыми.

Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.

"По-прежнему резонансными остаются вопросы незаконных рубок леса. За последние годы возбуждены десятки тысяч уголовных дел о таких преступлениях: только в 2018 году их было возбуждено свыше 14 тысяч. Однако ситуация в лучшую сторону не меняется. Более половины из этих преступлений остались нераскрытыми", — сказал Чайка.

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