Более половины россиян выступают за отставку правительства, показал опрос

Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости - основные претензии россиян к нынешнему кабинету министров РФ, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, о неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса, 46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения.

Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании.

Претензий к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны, пишет "Интерфакс".

За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса "Левада-центра".

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.