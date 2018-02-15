Более полутоны мяса сомнительного происхождения обнаружено в Карелии

По результатам проверок наложен арест на 98 партий мяса свинины и птицы в количестве 544,34 кг, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

Специалисты карельского Роспотребнадзора проверили 38 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту мяса птицы и мяса свинины. В ходе проверки в 39 из 48 объектов были обнаружены нарушения.

По информации надзорного ведомства, нарушения касались условий хранения продукции, контроля температурного режима, также было выявлено отсутствие маркировки и сопроводительных документов.

Ко всем нарушениям также добавились отсутствие медкомиссии у продавцов, антисанитарное состояние транспорта, в котором перевозили мясо, и необорудованные горячей водой торговые помещения.

По результатам проверок управлением наложен арест на 98 партий мяса свинины и мяса птицы в количестве 544,34 кг; выдано 45 предписаний; составлено 78 протоколов об административных правонарушениях; вынесено 22 постановления о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения; вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 212,6 тысяч рублей.